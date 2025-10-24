大型の快足選手として外野の一角を奪いにかかる。1メートル83、83キロの恵まれた体格ながら「走力を生かした積極的なプレーをしたい」。特長は何といってもその「足」。昨年の大学日本代表候補合宿で、参加選手1位の50メートル走、5秒82の快記録をマーク。球界屈指のスプリンターになり得る金の卵は「将来的には首位打者を獲れるような選手になりたい」。盗塁王6回の近本、同1回の中野の背中を追い、1軍を目指す。