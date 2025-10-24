試合の熱気冷めやらぬまま、谷端に吉報が届いた。運命の日は東都大学野球2部の秋季リーグ、専大戦に「3番・二塁」で先発出場。第3試合だったこともあり、試合終了時には1位指名が終了していた。等々力球場の三塁側ブルペンに用意された“特設会場”で待つこと約20分。歓喜の時が訪れた。「野球をする中で、目標にしていた舞台。そのスタートラインに立てることへの緊張感、ワクワク感がすぐに湧いてきました」谷端には壮大な