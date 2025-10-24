【阪神・藤川監督語録】＜テレビ・インタビュー＞▼立石はスケールが大きい全国のタイガースファンと野球少年の夢になる選手。ホッとしています。▼立石を育てる持っている能力を必ず私が開花させます。野球の聖地である甲子園球場が、あなたのそのプレーのレベルを引き上げていくでしょう。＜ペン囲み＞▼振り返って狙い通りのドラフトだと思います。（抽選は）縁があったということ。それしかない。▼気になる立石