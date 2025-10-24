SMBC日本シリーズ」は、あす25日にみずほペイペイドームで開幕し、セ・リーグの阪神、パ・リーグのソフトバンクとリーグ覇者同士が対戦する。阪神は23日、甲子園球場で先発投手陣が練習。同シリーズは予告先発が採用されるが、第1戦の先発が有力視される村上頌樹投手（27）は一部で他の投手と同じ練習メニューを消化するなど“煙幕”を張って頂上決戦へ緊張感を漂わせた。チームは練習後に初戦の舞台となる福岡に入った。“