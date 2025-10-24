来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに、ウクライナに侵攻したロシアと同盟国ベラルーシの選手は出場できない見通しとなった。国際パラリンピック委員会（IPC）が23日、明らかにした。IPCは9月に両国に対する資格停止処分を全面解除。国としてのパラ参加が可能になったが、各競技の国際統括団体が定めた基準を満たし、出場権を得ることが前提だった。IPCによると、全ての競技の統括団体が、両国勢は資格を得られな