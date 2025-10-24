ルイ・エラールの新しい2340シリーズが2025年10月下旬に登場♡ ブランド初の一体型ブレスレットを採用し、チタン×ステンレスのハイブリッドケースで軽量かつ強靭に。ブルー・スレート・ミントの3色文字盤と56時間パワーリザーブのSW300-1ムーブメントを備え、価格は各759,000円（税込）。日常から特別なシーンまで、洗練されたスポーティシックなスタイルを楽