北海道警釧路署は23日、商業施設の駐車場で警察官に暴行を加えて職務を妨害したとして、公務執行妨害の疑いで、釧路町、陸上自衛隊釧路駐屯地勤務の陸自隊員作本博幸容疑者（37）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、23日午後5時25分ごろ、釧路市昭和中央4丁目の商業施設の駐車場で20代の警察官の右肩を押す暴行を加えた疑い。「警察官に声をかけられ、逃げようとして押した」と容疑を認めている。警察官は「以前、万引をした人が