ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２３日、予選２日目が行われた。遠藤エミ（３７＝滋賀）は２日目、６号艇の６Ｒでは５コース発進からスピード満点のまくり差しで一気に突き抜けて１着。１１Ｒも４コースから果敢に握って攻め込み２着を確保した。初日連勝に続き２日目も１、２着と快調に飛ばす。レース内容も強さを感じさせる貫禄たっぷりの走りだ。「エンジンはいい」と機