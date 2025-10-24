23日午後、東京・足立区で住宅5棟が燃える火事がありました。警視庁などによりますと、23日午後5時すぎ、足立区西新井本町の住宅で「煙がいっぱい出ている」と110番通報がありました。東京消防庁がポンプ車など30台を出場させ消火活動を行い、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、住宅5棟、およそ60平方メートルが焼けたということです。この火事によるケガ人は、いなかったということです。現場は日暮里・舎人ライナーの江