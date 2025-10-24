ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２３日、予選２日目が行われた。武井莉里佳（２５＝兵庫）は２日目６Ｒ、３コースから果敢にまくり敢行。５コースの遠藤エミに内を差されて白星は譲るも２着を確保した。２０号機も「ちょっと重いけど、足自体は大丈夫そう。あとは乗り心地だけ」とまずまずの動きだ。前節、三国のファン感謝３Ｄａｙｓバトルトーナメントに参戦。４走して未