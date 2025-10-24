ボートレース大村の「デイリースポーツ杯」は２３日、準優勝戦が行われた。尾崎雄二（４０＝長崎）は準優９Ｒ、４コースカドからコンマ０４の好スタートを決めるとブイ際を突いて浮上。２着に食い込んで優出を決めた。「調子が悪かったので素直にうれしいです」と笑みがこぼれた。相棒の２１号機にも「レース足中心にいいですね」と好感触。「もう少し回転を合わせられればターン回りがもう少し良くなりそうなので、しっか