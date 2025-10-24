米プロバスケットボールＮＢＡ・トレイルブレーザーズのチャウンシー・ビラップス監督と、ヒートのテリー・ロジエが２３日、違法賭博行為に関与した疑いで逮捕された。ＥＳＰＮなど米メディアが報じた。１１州にまたがり３０人以上が逮捕される大規模な事案だとされ、開幕直後のＮＢＡに激震が走った。ＥＳＰＮの報道によると、ロジエは２３日朝、違法スポーツ賭博に関与した疑いでフロリダ州オーランドのホテルで逮捕された。