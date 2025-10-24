肌寒い日が増え、蒸しもののほかほか蒸気がうれしい季節になりましたね。そこでおすすめなのが、フライパンひとつでできちゃう、お手軽な蒸し料理です。今回ご紹介するのは『牛肉と彩り野菜のチャプチェ風』。材料を準備したら、あとはフライパンで火にかけて蒸し上がるのを待つだけ！春雨も戻さずに蒸しちゃうという、とにかく簡単＆時短な一品です。家族みんなが大好きな甘辛味で、リピート間違いなしですよー♪『牛肉と彩り野