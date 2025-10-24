第２０期中央委員会第４回全体会議の会場。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京10月23日】中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）は23日、コミュニケを採択した。全文は次の通り。中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議コミュニケ（2025年10月23日 中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議にて採択）中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（20期4中全会）は、2025年10月20日から23日まで北京で開催さ