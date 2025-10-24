女子57キロ級準決勝でハンガリー選手（右）に勝利した藤波朱理＝ノビサド（共同）【ノビサド（セルビア）共同】昨年のパリ五輪レスリング女子53キロ級王者の藤波朱理（日体大）が23日、セルビアのノビサドでのU23（23歳以下）世界選手権同57キロ級で初戦の2回戦から3試合を制し、24日（日本時間25日）の決勝に進出した。全て無失点のテクニカルスペリオリティー勝ちで、2017年9月からの連勝は144になった。21歳の藤波は28年ロ