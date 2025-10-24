「ジャパンモビリティショー 2025」が、東京ビッグサイトで10月30日〜11月9日に開催されます。開催を前に、トヨタ自動車の豊田章男会長が最高級車「センチュリー」を独立したブランドで展開するなど、ダイハツを含むオールトヨタを5ブランドに再定義することを発表しました。さらに、それらのコンセプトモデルが、ジャパンモビリティショーでお披露目されることも明らかになりました。2025年秋、夢の車が私たちの目の前に。世界を