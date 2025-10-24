オーバーツーリズム対策の費用を捻出するため、いわゆる「出国税」の引き上げを提言する方針です。自民党のプロジェクトチームは、日本を訪れる外国人観光客などの過剰な集中によって生じる問題に対応するため、財源として「国際観光旅客税」いわゆる「出国税」の引き上げを求める緊急提言の原案をまとめました。党内での調整をさらに進め、政府に提言する方針です。現在は、日本人を含め出国する際に1人1000円を課していますが、2