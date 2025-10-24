甲田まひるが、2ndアルバム『sweetest, me』を本日デジタルリリースした。今作は全10曲がすべて新曲で構成された、彼女の新たな音楽的ステージを示す意欲作となっており、HIPHOPのグルーヴを軸にダンスエレクトロの躍動感を掛け合わせた、エネルギッシュで洗練された1枚に仕上がっているという。◆◆◆◾️甲田まひる コメント「sweetest, me」というタイトルは全ての曲を作り終わってから思いつきま