ボートレース住之江の「第５９回住之江選手権競走」は２４日に開幕する。田中京介（３４＝福岡）がエンジン抽選で手にした８２号機は２連率２０％。近況の動きも目立だっていなかったが、前節で使用した内山七海は整備を繰り返し、戦えるレベルにまで機力を上向かせた。特訓後は「波を越えて行く感じが良くなかったです。ただ、手前の雰囲気は良さそうで周回してターンの足や一瞬の押し感は良さそうでした。伸びは弱いかな」