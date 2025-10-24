米津玄師が、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の全米公開を迎えるにあたり、主題歌である「IRIS OUT」、エンディングテーマ「JANE DOE」のアナログ盤を発売することを発表した。本作は輸入盤となり、10月24日16時より各CDショップにて予約がスタートとなる。また、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ、米津玄師「KICK BACK」のリミックス2曲が、只今より配信リリースとなった。今作を手掛けたのは、Hudson MohawkeとTom