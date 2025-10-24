【ジャカルタ＝工藤圭太】体操の世界選手権は第５日の２３日、ジャカルタで女子個人総合の決勝が行われ、昨夏のパリ五輪代表で予選８位通過の岸里奈（戸田市スポーツセンター）が４種目合計５３・２３２点で６位に入った。大きなミスを出すことなく試合を進め、最後の跳馬でも着地を決めた。２０１６年リオデジャネイロ、２１年東京両五輪代表で予選２位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、段違い平行棒で手放し技落下の失敗があり