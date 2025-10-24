千葉県浦安市の東京ディズニーランドで２１日、アトラクション乗車中の男児の首に安全ベルトがかかり、救急搬送されていたことがわかった。男児は１日以上の入院が必要なけがをしたとみられる。運営会社のオリエンタルランドによると、アトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」で、保護者が男児を膝の上に乗せ、上から安全ベルトをかけて発車後、男児の体勢が変わり、ベルトが首を締める位置にずれたとみられる。市