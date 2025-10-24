◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）東農大北海道の神宮僚介投手（２２＝桐生第一）が阪神から育成ドラフト１位指名を受けた。計６球種を操る最速１４８キロのサイド右腕は「支えられてここまでこられた」と真っ先に感謝を口にした。群馬出身。より厳しい環境で腕を磨くべく、高校卒業後に北海道網走へやってきた。４年間で夢への扉を開き「地元の仲間、高校の指導者の方も