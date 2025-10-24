10月20日～10月24日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを10月20日から10月24日にかけて公開した。 「メンズマンデー」には小見山直人さんが登場しているほか、「今月の一推しグラビアン」にはみゆゆさんと花咲心菜さんが登場。 また、MINAMOさんの「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカット、愛染ねねさんの「ミスYC・ヤ