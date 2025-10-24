ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２３日、予選３日目が行われた。２走目までは６、５着と苦戦していた峰竜太（４０＝佐賀）だが、２日目後半の３走目以降１、２着と気配が一変した。３号艇で出走した３日目の９Ｒでは「まくり差しを狙っていたけど（藤原）啓史朗が対応していたので確実に２等を取りに行った」と冷静な判断と的確なハンドルさばきで２着を確保した。舟足は行き足から伸びを中心に