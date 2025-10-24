◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）阪神は育成ドラフト１位で、東農大北海道の神宮僚介投手（２２＝桐生第一）を指名した。計６球種を操る最速１４８キロのサイド右腕で、同大学からの指名は２２年の伊藤茉央投手（中日）以来３年ぶり。北海道網走市内のキャンパスで会見し「今はホッとしている気持ちが１番大きいです。育成でも支配下でもどちらでも自分の中ではもう、とに