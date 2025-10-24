◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）４選手がプロ志望届を提出した近大では、明暗が分かれた。主将の勝田成（かつだ・なる）内野手は広島３位、阪上翔也外野手は楽天７位で指名を受けた。身長１６３センチで、現在のＮＰＢでは“最小兵”となる勝田は「自分がプロで活躍し、小さくてあきらめかけている選手に夢や希望を与えたい」と意欲。阪上も「２０００本安打を目指す」