【新華社東京10月23日】京都大学高等研究院の北川進特別教授は22日、東京で記者会見を行い、2025年ノーベル化学賞の受賞について各国メディアの質問に答えた。日本化学会会長の丸岡啓二教授が同席し、祝いの言葉を述べた。北川氏は、中日両国の科学分野における協力について新華社の記者が行った質問に対し、次のように答えた。京都大学高等研究院特別教授北川進氏私の研究室には中国のいろいろなところから博士研究員（