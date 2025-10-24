【その他の画像・動画等を元記事で観る】 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が、10月24日に全米公開。これにあわせて本作の主題歌である米津玄師「IRIS OUT」と、エンディングテーマに起用されている米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」を収録したアナログ盤「IRIS OUT / JANE DOE」が、2026年2月27日にリリースされることが決定した。 本作は輸入盤となり、10月24日16時より各CDショップにて予約がスター