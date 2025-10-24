1979（昭和54）年10月24日、東映東京撮影所でクランクインした山城新伍さん（左）が監督、主演の映画「ミスターどん兵衛」の撮影風景。川谷拓三さん（右）と山城さんのコンビは、カップ麺「どん兵衛」のCMキャラクターで人気だった。中央でポーズを取るのはせんだみつおさん。作品は80年4月に公開された。