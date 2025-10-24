国連総会の第3委員会（人権）で発言する特別報告者のマルコス・オレリャーナ氏（中央）＝23日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）の第3委員会（人権）で23日、国連人権理事会に任命された特別報告者のマルコス・オレリャーナ氏が、発がん性が指摘される有機フッ素化合物（PFAS）の米軍基地などでの調査について説明した。「軍施設と関連するPFASの汚染は米国や日本の沖縄で報告された」