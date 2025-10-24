民間調査会社によりますと、東京23区にある中古マンションの9月の平均価格は70平方メートルあたり1億1034万円となり、5か月連続で1億円を超えました。新築マンションの値上がりが中古にも波及している形で、調査会社は「都心部を中心に価格の上昇傾向は続くだろう」としています。