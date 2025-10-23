ヤマハは、フラッグシップモデルのシンセサイザー「MONTAGE M」シリーズの性能を継承したシンセサイザー「MODX M」シリーズ（「MODX M6/M7/M8」）を2025年10月24日に発売する。希望小売価格は「MODX M6」が170,500円、「MODX M7」が198,000円、「MODX M8」は247,500円。「MODX M8」「MODX M7」「MODX M6」「MODX M8」のリアパネル「MODX M7」のリアパネル「MODX M6」のリアパネル今回発売される「MODX M」シリーズは、フラッグシッ