ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２３日、予選３日目が行われた。渡辺浩司（４１＝福岡）は３日目は５号艇で出走した前半１Ｒで艇間を縫って２着を確保。６号艇で出走した後半８Ｒでは絶好の展開を生かして、まくり差し１着。外枠２走を２、１着でまとめ、予選最終日へ望みをつないだ。レース後は渡辺のもとに報道陣が殺到。「記者さんも囲みたくなりますよね」と納得の結果と内容に笑みもこぼれた。