¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇÆÃÊÌÊó¹ð¼Ô¤Î¥ª¥ì¥ê¥ã¡¼¥Ê»á¤Ï23Æü¡¢È¯¤¬¤óÀ­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤Î¡Ö±øÀ÷¤ÏÊÆ¹ë¡¢ÆüËÜ¤Î²­Æì¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡¢¿Í¤È´Ä¶­¤ò¼é¤ëÂÐ±þ¤ò³Æ¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£