¡ÖÀï¸å80Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀï¸å70Ç¯¡×¤Î2015Ç¯¤Ê¤É¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤­¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬²Ö¤ò¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤´°ì²È¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£°ÖÎîÆ²¤Ë¤ÏÅìµþÂç¶õ½±¤ä´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´°ì²È¤ÏÎîÅÂ¤ËÇò¤¤²Ö¤ò¤¿¤à¤±¤¿¤¢¤È¡¢¿¼¤¯ÇÒÎé¡£¤½¤Î¸å¡¢¶õ½±¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤È¤âº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£