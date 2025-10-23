トップクライマーが集まる新たな国際大会「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が23日、福岡県飯塚市のいいづかスポーツ・リゾート「ザ・リトリート」で開幕した。国内外の約50人が26日まで熱戦を繰り広げる。スポーツクライミングの国別対抗戦とパラクライミングを国内で初めて同時開催。40年続く飯塚国際車いすテニス大会や、パラスポーツへの理解が深いことなどから同市が選ばれた。初日は、制限時間内に高さ