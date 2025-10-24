第1ラウンド、5アンダーで4位の中野麟太朗＝エミレーツGC（共同）【ドバイ共同】男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権は23日、ドバイのエミレーツGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、昨年3位の中野麟太朗（早大）と16歳の長崎大星（宮崎・勇志国際高）がともに日本勢トップの67で回り、4位と好スタートを切った。今年の日本アマチュア選手権で3位だった小林匠（大阪学院大）が69で回り10位。隅内雅人（日大）は71で17位