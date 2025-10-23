¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤ËÀïÁè¤ÎÂå½þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Ä¹µ÷Î¥Ê¼´ï¤Î¶¡Í¿¤äËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ù±ç¤ò²þ¤á¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï23Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç³«¤«¤ì¤¿EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢EU¤¬¿·¤¿¤Ë¾µÇ§¤·¤¿¥í¥·¥¢»º¤Î±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ©ºÛ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤òµó¤²¡¢¡Ö¥×