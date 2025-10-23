ボートレース福岡の「Ａ１チャレンジカップマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２３日、準優３番勝負の５日目が行われた。杉山裕也（４０＝愛知）は１枠で登場した準優１０Ｒ。「回転を抑えて行き足が少し鈍かった。その分、遅れてしまった」とインからコンマ２４とＳでやや後手を踏んだが、先マイを果たし、そのまま押し切ってベスト６入りを決めた。「調整は元に戻せば大丈夫。行き足が良くて、出足やターン回りもいい。伸び