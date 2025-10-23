ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」は２３日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。田中駿兵（２３＝徳島）は３、４号艇の４日目２走を３、２着とまとめ、予選を１４位で通過した。「後半は足の差はなかったけど、前半は回った後の二の足から直線が違ってた。ターン回りは前半はトルク、かかりが良かったけど後半はマイ過ぎ」と舟足は調整途上。ペ