プロ野球のドラフト会議が２３日、都内のホテルで行われ、愛知県の中京大学が存在感を発揮した。秋山俊外野手（２２＝中京大）が西武から３位指名、高木快大投手（２１＝中京大）は広島から７位指名、大矢琉晟投手（２２）もソフトバンクから育成３位で指名され３選手がＮＰＢへの切符を手にした。「（西武は）自分の子供の頃は、強打で打ち勝っていたイメージがある。その打線の核になれたらと思っています」と秋山が意気込め