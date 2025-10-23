社会風刺集団で知られる「ザ・ニュースペーパー」の高市サナエ首相（浜田太一）、偽トランプ大統領（松下アキラ）のツーショットが２３日までに実現した。２人は現実より早く、極秘で勝手に“日米首脳会談”を行い、個性の強いやり取りを展開した。本物の高市早苗首相も仕事が早いが、こちらの動きも早い。偽トランプ大統領はいつの間に来日したのか、開口一番「たとえ総理にならなかったとしても、タカイチには、とにかく会う