【しまむら】で「何買おう？」と迷っているなら、「シルエット鬼綺麗」「お値段にも衝撃」とインフルエンサーが絶賛している「ボトムス」が狙い目。穿くだけでスタイルアップを狙えるジーンズや、最旬コーデを楽しめるレオパ柄スカートなど。毎日のお出かけに活躍しそうな、優秀ボトムスが勢揃い。 スタイルアップ効果が狙えるフレアジーンズ 【しまむら】「SD＊TNKCポケフレア69」\2,420（