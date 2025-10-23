◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）青学大の中西聖輝投手を単独で１位指名した中日の井上一樹監督が、ドラフト会議終了後に東京都内の同大キャンパスを訪問。指名のあいさつを行った。力強い握手を交わすと、「ストレートと変化球でゲームを作れる」と１位指名の理由を説明。高橋宏斗や金丸夢斗らの名前を挙げ「ローテーションを守ってほしい。ヤングドラゴンズのローテー