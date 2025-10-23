◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは育成8位で大山北斗投手（中大準硬式）2004年3月10日生まれの21歳。沖縄県出身。身長180センチ、体重82キロ。右投げ右打ち。興南高から中大に進学。準硬式野球部出身ながらも、最速152キロのストレートと豊富な変化球を操る好投手。身体能力が高く、スタミナもある。担当スカウトの福元淳史氏は「将来的にもどのポジションでも起用していける選手」とコメントした。