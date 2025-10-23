◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは育成7位でエミール・セラーノ・プレンサ外野手（栃木・幸福の科学学園高）を指名した。2007年11月7日生まれの17歳。ドミニカ共和国出身。身長189センチ、体重109キロ。右投げ右打ち。横浜（現DeNA）、中日、楽天で投手としてプレーしたドミンゴ・グスマン氏を父に持つ。日本人扱いとして育成枠での指名を受けた。担当スカウトの宮田善久氏は「規格外のパワーで長距