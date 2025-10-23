◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは育成6位で長粼蓮汰投手（滋賀学園高）を指名した。2007年6月11日生まれの18歳。大阪府出身。身長187センチ、体重83キロ。右投げ右打ち。長身から投げ下ろす角度のある最速145キロの球威が魅力の素材型右腕。球団によるとどの球種でもカウントを取れる安定感があり、器用な投球ができる。担当スカウトの古澤勝吾氏は「今後の成長、伸びしろにも大いに期待でき