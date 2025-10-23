＜アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権初日◇23日◇エミレーツ・GC（アラブ首長国連邦）◇7289ヤード・パー72＞今年はドバイで行われているアジア太平洋地域NO.1アマチュアを決める一戦。その第1ラウンドが終了した。【写真】中野麟太朗のドライバースイング中野麟太朗（早大）、長〓大星（勇志国際高）が、日本勢最上位となる首位と1打差の5アンダー・4位発進を決めた。昨年、中野は太平洋クラブ御殿場コースで優勝争いを