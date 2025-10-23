女子個人総合決勝岸里奈の床運動＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権第5日は23日、ジャカルタで女子個人総合決勝が行われ、岸里奈は4種目合計53.232点で6位、予選2位の杉原愛子は53.132点で7位だった。ロシア出身で個人の中立選手（AIN）として参加した25歳のアンゲリナ・メルニコワが55.066点で2021年大会以来、2度目の優勝。予選8位通過だったパリ五輪代表の岸は得意の床運動で12点台と低迷。6年ぶり